Nå er brøyteanbudet avgjort: Fikk tildelt seks av elleve roder

Daglig leder Tom Daniel Tånevik og lærling Tobias Osberg Thomassen i Tånevik Anlegg AS er klare for å brøyte snø i vinter. Vis mer Audun Fegran Kopperud

Tånevik Anlegg AS kan glise etter at de fikk tildelt hele seks av elleve brøyteroder i det nye anbudet. Denne gangen har kommunen forsikret seg om at konkurransen er gjennomført på riktig måte.