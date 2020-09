Dyrere for kommunene å ha lærlinger

Serina Nilsen Lauvåsvåg (20) er den første i Lindesnes kommune som tar lærlingetiden som prosessoperatør. Her i maskinrommet ved inntaket for 2700 kubikkmeter kloakk i døgnet. Vis mer Dag Lauvland

Lindesnes kommune ligger godt under fylkets ønske om tre lærlingekontrakter per 1000 innbyggere. Nå blir lærlingeordningen mer kostbar for kommunene.