Her får du 17. mai-programmet for Lindesnes og Åseral.

Program for Mandal

06.45: Fremmøte til revelje.

07.00: Revelje og salutt fra Stangheia.

07.30: «Ja vi elsker» fremført av Mandal Musikkforening ved Andorsen- gården.

08.00: Uranienborg, Lysthuset. Minnetale ved Mandalskameratene.

08.30: Ljosheim, minnetale og nedleggelse av krans.

09.15: Barnetoget starter. Oppmøte kl 08:45 ved Furulunden skole.

10.00-15.00: Kirkesenteret i gågata er åpent.

10.30: Familiegudstjeneste i Mandal Kirke.

11.00-13.00: Arrangement på Furulunden skole. Vi har mange gøye leker for barna med premier, loddsalg, salg av kaker, vafler, pølser, brus og is.

11.00: Underholdning på Gierts Karis Plass (GKP).

11.00: GKP: Konsert med Fantasy.

12.15: GKP: Fremføring ved Hald Internasjonale senter.

12.40: GKP: Fremføring fra elever hos Mandal Kulturskole.

14.00: GKP: Russetale ved russepresident Oliver Revheim Rafaelsen.

11.45: Nedleggelse av krans og tale ved De engelske krigsgravene og Erich Haagensen Jaabæks grav.

12.30: Korissima og Mandals Sangforening synger i Borggården.

13.15: Bekransning av minnestøtten ved turnhallen.

14.30: Markering og tale ved Krigsseilermonumentet.

16.00: Borgertoget starter. Oppmøte kl 15:30 ved Musikkens Hus på Malmø.

17.00: Arrangement ved Lysthuset i Furulunden.

Program for Skjernøya

12.30: Tog fra Kapellet til Ytre Farestad.

13.00: Kransnedleggelse/Tale for dagen.

13.15: Gudstjeneste.

14.00: Leker/aktiviteter.

15.00: Premieutdeling - kiosk stenger.

15.30: Skolehuset stenger.

Grendehuskaféen er åpen fra kl. 12.30.

Program for Tregde

12.30: Toget går fra Omlandsneset. Aspirantene fra Mandal guttekorps spiller i toget og på Skolehuset.

13.00: Kafé på Skolehuset. Lapskaus, pølser, is, brus, kaker og kaffe. Leker for barn og ungdom. Tale for dagen.

Program for Harkmark

10.00: Oppmøte ved Vonheim.

10.15: Tog til Harkmark kirke.

10.30: Tale ved minnestøtta ved kirka.

11.00: Familiegudstjeneste.

12.00: Bespisning på Vonheim.

13.00: Tale for dagen. Harkmark blandakor synger før og etter talen. Diverse leker og aktiviteter v/idrettslaget. Kiosksalg.

15.00: Avslutning.

Program for Holum

11.30: Fremmøte ved skolen. Åpning ved leder av 17. mai komitéen Nils Bernt Rinde.

11.45: Kransnedleggelse ved skolen.

12.00: 17. mai-toget starter.

12.45: Familiegudstjeneste i Holum kirke. Leker for barna, tombola, kafé med mer på Holum skole.

14.30: Tale for dagen ved ordfører Even Tronstad Sagebakken på scenen.

15.00: Trekning loddbok på scenen.

15.15: Tautrekking på løpebanen.

Program for Øyslebø

13.00: Gudstjeneste i kirka. Velkommen til store og små.

14.00: Oppmøte tog. Går fra kirken til ungdomsskolen klokken 14.15.

Tale og kransnedleggelse ved minnestøtta. Matutsalg og ulike aktiviteter for små og store. Loddsalg. Veteranbilutstilling for biler opp til 1980, med publikumsfavoritt. Premiering. Overskuddet går til Fredsreiser for 10. klasse 2023.

16.00: Tale for dagen av John Øyslebø. Trekninger på lodd og kåring av publikumsfavoritt etter endt tale.

Program for Laudal

12.00: Gudstjeneste i Laudal kirke.

Etter gudstjenesten: Tale av elever fra Laudal skole ved minnestøtten til major Arne Lauvdal.

cirka 12.45: Toget går fra kirken.

Etter toget: Matsalg og tradisjonelle aktiviteter på Laudal skole. Det blir blant annet kappløp, potetløp, skyting med luftgevær og boksekast.

15.00: Tale for dagen ved Åsmund Mjåland.

Premieutdeling.

Program for Bjelland

09.30: Flaggheising Bjelland skole Barnetog fra skolen via eldreboligene til Bjelland kirke.

10.15: Kransenedleggelse ved minnestøtta. Gudstjeneste.

11.30: Matsalget starter i Bjellandshallen Diverse leker for barna, natursti, skyting og konkurranser.

14.00: Diverse musikkinnslag. Tale for dagen ved Anne Grønsund.

Dagen avsluttes med konkurranse/underholdning og premieutdeling.

Program for Vigmostad

09.00: Kjøretøyparade. 17. mai-pyntede kjøretøy kjører strekningen Grendehuset - Tryland - Vigmostad - Øygarden - Løland - Vigmostad.

11.15: Gudstjeneste i Vigmostad kirke. Etter gudstjenesten er det folketog fra kirka til skolen. Spangereid musikkorps/Lindesnes Brass.

Cirka 12.15: Tale for dagen ved Iben Christensen og Emily Ulstrup 7. trinn.

12.30: Aktiviteter for folk i alle aldre.

19.00: Det blir tradisjonell fest på Grendehuset, med allsang, kåseri ved Geir Stian Ulstein, filminnslag, konkurranser, mat og hygge.

Program for Vigeland

07.00: Reveljen starter fra Vigeland sentrum. Premiering for best pyntede bil.

09.30: Gudstjeneste i Valle kirke.

10.15: Oppstilling til 17. mai-toget ved Vigelandsstua Rekkefølge: Flaggborg v/speideren, 17. mai-komitéen, barnehagene, skolene, Lindesnes Trekkspillklubb, Lindesnes ungdomslag, folketoget, russen.

10.30: 17. mai-toget starter. De som skaper mest liv i toget vinner et gavekort på 500 kroner.

11.15: Minnetale for de falne. Tale ved Løytnant Bjarne Birketvedt. Forsanger: Ida Marie Rosca.

11.30: Matservering Vigelandsstua, KFUK/KFUM, skoleplassen og skolekjøkkenet. Miniteater for de minste på Vigelandsstua.

11.30: Barneleker og andre aktiviteter.

12.45: Program Nyplass skole Ledes av Frode Stiland. Nasjonalsangen - forsanger Ida Marie Rosca. Tale for dagen ved Stanley Tørressen.

Premiering for de som har tegnet til programmet, beste innslag i toget, beste innslag i reveljen, beste innslag langs reveljeløypa.

Ungdommens tale: Oskar Tobias Mydland Lindesnes Ungdomslag.

Fotballkamp mellom 17. mai-komiteen og 7. klasse på kunstgressbanen når programmet på Nyplass er ferdig. Speaker: Benjamin Hestad.

Program for Spangereid

07.00: Revelje Spangereid start ved Betania.

07.00: Revelje Reme start «bak huse oppi garden».

09.45: Oppmøte på skolen. Fellessang: Ja vi elsker dette landet. Tale for dagen ved Ansgar Gabrielsen. Barnas tale ved 7. klasse. Fellessang: Vi ere en nasjon vi med.

10.00: Start matsalg og kiosk ved korpset.

Cirka 10.10: Avgang på barnetoget. Rute: Bo og aktivitetssenter- over kanalen FV460 - over kanalen Hølleskaret - Minnestøtten/kirken.

10.45: Minnestøtte. Tale med kransnedleggelse ved Ole Fladstad. Fellessang: Gud signe vårt dyre fedreland.

11.00: Gudstjeneste Spangereid kirke v/Elisabeth Fladstad, Sang av Joy Sing.

12.30: Sang med Madelen Anfinnes. (Ved amfiet).

13.00: Start av leker/aktiviteter.

13.30: Konsert ved Skolekorpset/Amatørkorpset.

14.30: Leker/aktivitet slutt.

15.30: Opptog start på Best. Premiering.

16.00: Diverse premieutdeling/kåringer.

18.00: Båtkortesje fra Hølleskaret. «Svampebob» leder an. Premiering.

Program for Åseral kommune

10:00 – 11:00 Kortesje – Oppnmøte Austrudtunet:

Rute: Austrudtunet – Forgardsbrua – Nordstovknodden – Åsland – Setan – Samlevodden - Austrud – Åseral Bensin - barnehagen – Åseralheimen – Austrud (Arrangør: Åseral Bondelag).

11:30: Familiegudstjeneste Åseral Kirke ved sokneprest Kjell Steinbru:

12:15: Kransepålegging ved Flygravene:

Kranspålegging ved ordfører Inger Lise Lund Stulien.

Forsanger: Olga Forgard Oliegreen, Live Marita Håvorstad og Julia Gundersen.

12:30: Folketog: Kirkeplassen - Oppstilling i toget: Flaggbærer (Ordfører og Varaordfører → korps → 1. – 10. klasse → barnehage → folketog.

Toget går fra Åseral kirke → Austrud → Larsstova → Austrud → Bordalsbakken (Gamleheimsbakken) og stopper i parken før vi går videre til Åseral barne- og ungdomsskole.

Tale ved ordfører Inger Lilse Lund Stulien i parken (Åseralsheimen):

Korps og forsanger: Olga Forgard Oliegreen, Live Maritha Håvorstad og Julia Gundersen.

13:00: Velkommen til Åseral barne- og ungdomsskole: Presentasjon av program ved varaordfører Gro Boge Aasheim.

13:00 – 16:00: Kiosk/Kafé: Salg av grillmat, Håndballbanen. Salg av komper, pølser, lapper, kake, kaffe og brus i kantina, Flerbrukshuset («Ungdomsskolens Polen-tur). Kiosk ved flerbrukshuset («ungdomsskolens Polen-tur).

13:00 – 15:00: 17. mai-aktiviteter for store og små: øksekast, saging, spikerslag, pilkast, potetløp, sekkeløp, fiskedam og mye mer.

14:00: Idrettsleker på friidrettsbanen

18:30: Folkefest Åseral flerbruskhus:

Tale ved fylkesordfører Arne Thomassen. Utdeling av kulturstipend og kulturpris. Servering av mat, saft og kaffe i pausen. Underholdning i god tradisjon.

Inngangspris (inkludert mat): 100 kroner per person over 18 år.

