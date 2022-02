– Økt utnyttelse av tomten, som de søker om, vil utgjøre stor forskjell for oss. Dersom boligen skal trekkes lenger frem, med terrasse og mye vinduer, vil det bli mye innsyn til vår eiendom, sa Aril og Elin Systad da utvalget for drift og forvaltning var på befaring i siste møte.

De peker på at utestue, og takterrasse på hele det nye huset, vil dette medføre innsyn til hele deres uteplass.

– Vi er heller ikke interessert i at der blir økt innsyn. Så det fungerer jo begge veier, svarte tiltakshaver Egil Johnsen.

Påbygg skal gi lys

Ekteparet Systad frykter de vil få betydelig mer innsyn her på deres terrasse, når de nye naboene river den gamle boligen (den brunbeisede i bakgrunnen) for å gi plass til en ny funkisvilla. Fra venstre Elin Systad, Stanley Tørressen, Kjersti Skiple Verdal, tiltakshaver Egil Johnsen (i bakgrunnen), Jan Martin Sandland, Lene Rømteland Hægebostad, Randi Fredriksen og Lill Tony Larsen Ramvik. Foto: Geir Nerhus

Også andre naboer har klaget. Elly Dannevig Aas mener byggets volum blir for stor, og stiller spørsmål med et påbygg på toppen av taket på 26 kvm som hun antar er en hagestue. Det samme gjør nabo Cathrine Halvorsen, som frykter for utsikten fra deres bolig.

Tiltakshaver har forklart at dette påbygget kun er for å gi lys ned i et høyere rom i midten av husets takflate. For å få inn lys i hovedetasjen, og bedre lyskvalitet i boligen. Han understreker også at den nye boligen blir lavere enn den eksisterende.

61 år gammel

Den gamle boligen i Grøngjelveien 19 er bygd i 1961. I to etasjer. Med grunnflate på 173 kvadratmeter i hver etasje. I tillegg er det garasje og opparbeide parkeringsplasser. Tomten var på 611 kvadratmeter, men tidlige eier kjøpte i nyere tid ekstra areal fra naboen, sånn at den nå er 747 kvadratmeter.

Egil Johnsen og Elisabeth Røyland søker om å rive den gamle boligen, og bygge en ny funkisbolig på totalt 373 kvadratmeter. Den gamle boligen hadde, uten det nye tilleggsarealet, en utnyttelse av tomten på 50,2 prosent. Med utvidelsen av tomta får den nye boligen 50,6 prosent utnyttelse.

Ikke store forskjellen, og innefor reglene for Ulvegjelet-planen fra 1960. Men godt over kommuneplanen, som har maks 30 prosent utnyttelse. Og siden kommuneplanen overstyrer lokale planer, måtte Johnsen søke dispensasjon.

Boligen fra 1961 har panoramautsikt over Vestnes fra terrassen. Fra venstre Stanley Tørressen, Margrethe Holte, Inga Fjeldsgaard, Kjersti Skiple Verdal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen, Lill Tony Larsen Ramvik og tiltakshaver Egil Johnsen. Foto: Geir Nerhus

Presedens

– Dette er årsaken til at dere får søknaden til politisk behandling. Denne saken vil legge føringer for tilsvarende saker senere i sentrumsnære områder i Mandal, forklarte Kjersti Skiple Verdal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen.

Noe som betyr at lignende saker ikke blir lang fram for utvalget, men blir tatt administrativt

– Tiden og hvordan folk ønsker å bo har forandret seg betydelig siden 1961, da denne boligen ble bygd. Dette handler om utnyttelsgrad av tomta, som jeg kan akseptere, sa utvalgsleder John Øyslebø (Sp), og viste til rådmannens kommentar om at det finnes tomter i nabolaget som har en utnyttelse på 60 prosent.

Foreslo ikke gjerde

Egil Johnsen (t.v.) forklarte at de ikke er interessert i innsyn til Systads terrasse, som de her står på. Det nye huset blir liggende i bakgrunnen der den hvite garasjeveggen og den brunebeisede boligen ligger. Videre fra venstre Randi Fredriksen, Margrethe Holte, Inga Fjeldsgaard, Stanley Tørressen, Aril Systad, Per Eivind Bratteberg og John Øyslebø. Foto: Geir Nerhus

Per Eivind Bratteberg (Frp) mente det eneste negative problemet er innsynet til nabo Systad.

– Jeg ser på tegningen at fra terrassen vil de se rett ned på terrassen til Systad. Kanskje vi kunne anbefale eller pålegge dem å ha en tett vegg mellom naboen. Men jeg vil ikke foreslå dette, sa han.

Utvalget vedtok enstemmig å gi tillatelse til den nye boligen, i tråd med rådmannens forslag.

Slik vil den nye boligen i Grøngjelveien 19 bli sett fra byen. Den øverste etasjen, kledd med vinduer, skal ikke brukes som oppholdsrom, men kun for gi lys ned i hovedetasjen. Foto: Ask Architects, Illustrasjon