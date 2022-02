– Vi vil appellere til dere foresatte om hjelp. Ta en skikkelig prat med eget barn om holdninger til hvordan man behandler andres eiendom, skriver Rune Johansen, som er byggansvarlig, i brevet.

11. februar sendte han ut et skriv til de foresatte. Han skriver at inntrykket er at dette er et problem som involverer elever fra alle trinn, og oppfordrer elevene til å påvirke andre elever i positiv retning.

– Skolen håper på et positivt og målrettet samarbeid med dere foresatte om denne saken slik at vi kan få en ny og bedre utvikling, skriver han.

Skolen går nå i dialog med elevene. Foto: Shutterstock

Lang rekke ødeleggelser

Hele listen:

En rekke tilfeller av skriving på vegger med tusj.

På jentetoalettet i tilknytning til aulaen er gulvet to ganger blitt oversvømt med vann. Kraner er også vridd ut av posisjon.

På guttetoalettet i tilknytning til aulaen har tapet blitt fjernet. En veggbeskytter er knust fordi en dør har blitt slengt opp med stor kraft. Det er gravd hull i veggene. Dopapir er påtent.

En kontakt på et grupperom er fylt med lim. Et deksel er fjernet.

To ganger har branndetektorer blitt fjernet, én gang på jentetoalettet i tilknytning til aulaen og én gang i en jentegarderobe.

To ganger har gitteret i kiosken måtte repareres på grunn av hærverk eller uvøren bruk.

I hallen er planker på galleriet skjært av for å skaffe tilgang til idrettslagets musikkanlegg. (Usikkert om dette har skjedd i skoletida.)

Brannvarslingsskilt knyttet til heisen er revet av og kastet.

To lampeskjermer i aulaen har falt ned og knust. Antakelig på grunn av ballbruk. (Usikkert om dette har skjedd i skoletida.)

Vindu i dør på en av basene er knekt etter herjing.

Dørstoppere er flere ganger sparket i stykker.

Den siste drøye uka har vi fem ganger måtte vippe opp flere sikringer som har slått ut. Det ermklare tegn på at noen kortslutter kontakter. Elektriker har sjekket anlegget og ikke funnet feil.

Blant annet er strømmen på kjøleskap slått ut som følge av dette. Dette har gjort at vi nå har avbestilt skolemelka inntil videre.

Utenfor skoletid står det at vinduer har blitt knust, en lyktestolpe er dyttet/kjørt overende og et infoskilt er vridd ut av sine fester.

– Herverk også på fritiden

Even Schau er rektor, og forteller at de ønsker å få en god dialog med elevene.

– Det har skjedd noen episoder siden i sommer, og vi ønsker å veilede og avklare. Dessuten er det én ting med ugreie på skolen, og en annen ting hva som skjer på utsiden og fritiden, sier Even Schau, rektor ved Øyslebø oppvekstsenter.

Schau forteller at skolen også fokuserer på folk som oppholder seg i skolens område på ettermiddag og kveld, og på ungdommer som ikke kommer fra Øyslebø. Sammen med politi og velet jobber skolen på flere områder samtidig.

– Vi setter fokus på ting som velet har satt opp og brukt tid og penger på. Hva som skjer her på kveldstid er også er oss voksnes ansvar, sier han.

Even Schau, rektor ved Øyslebø oppvekststenter. Foto: Arkivfoto: Signe Marie Rølland

Kari Ugland er leder i Øyslebø vel, som er med i et nettverk som de tre siste årene har jobbet mot hærverk i området.

– Vi har hatt hærverk på gapahuken, som er laget av velet. Egentlig er vi en bygd som er kjent for dugnad og gode prosjekter. Vi ønsker å få til noe sammen, sier Ugland.

Anette Strandemyr Fidje er SLT-koordinator i Lindesnes kommune, og et bindeledd mellom politi, nærmiljø og skole. Foto: Arkivfoto: Kristian van Pelt

– Dialog med elevene

Anette Strandemyr Fidje er SLT-koordinator i Lindesnes kommune. SLT står for Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet, og er et bindeledd mellom politi, nærmiljø og skole.

– Velforening, politi og jeg snakket med elevene i forrige uke. Vi ønsker å vite hva de tenker, og få innspill fra dem. Vi opplever at ungdommene ønsker at hærverket skal ta slutt, og at de syns det er leit at alle får skylden. De ønsker også at det skal være flere møteplasser og aktivitetstilbud for unge, sier Fidje.

Hun synes det er synd når ting ødelegges, særlig der frivillige har lagt ned arbeid. Hun påpeker også at dette ikke er noe eget for Øyslebø.

– Vi ønsker ikke å sette inn tiltak som rammer alle. Nå har vi sendt brev, og nå må vi gi det litt tid, og ikke hause det opp mer enn nødvendig. Å raskt fjerne ødelagt ting er med og reduserer videre hærverk. Har det først kommet et skrap på en gjenstand, vil det fort komme flere, sier hun.

Øyslebø skole. Foto: Arkivfoto: Signe Marie Rølland

Fagsjef oppvekst Erik Tronstad sier til Lindesnes avis at han er kjent med notatet som er sendt ut til foreldrene, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.