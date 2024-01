Mandag ettermiddag rykket politiet sammen med brannvesenet ut til Gismerøyveien i Mandal.

Ifølge politiet skal noen ha satt fyr på en gjenstand i rundkjøringen.

Brannen skal være slukket, melder politiet klokken 18.09.

Operasjonsleder skriver at et vitne på stedet forteller at ungdommer har kastet ett eller annet brennbart, muligens en flaske med brennbar væske, i rundkjøringen.

I etterkant var politiet på stedet og så etter aktuelle personer.

Operasjonsleder Tom Einar Gausdal opplyser at politiet foreløpig ikke har funnet personene.