Utfordrende å finne nok legespesialister

Fagdirektør Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus viser til utfordringer i samkjøring mellom radiologisk og kirurgisk avdeling. Gunder Christophersen

– Sørlandet sykehus jobber hele tiden for å bedre logistikken, sier fagdirektør Susanne Hernes. Men det har blant annet vist seg vanskelig å finne nok legespesialister.

Gunder Christophersen

Hun viser til ulike satsningsområder ved Sørlandet sykehus. For hjertepasienter har sykehuset også et tilbud en dag i uken på Evje for at pasienter fra Indre Agder skal slippe lang reiseveg.