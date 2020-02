– Vi ønsker ikke felles parkeringsanlegg foran huset som er Klevens eldste og totalfredet. Og ved stormflo går vannet helt inntil veggen her, så plassen er uegnet, forklarte Rita Syvertsen Lunde, til utvalget. Fra venstre arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl, Lill Tony Larsen Ramvik, Thor Martin Kjerulf, Geir Even Lunde, Eva Hinlo, Jenny Synnøve Johannesen, Per Birkeland (i bakgrunnen), Rita Syvertsen Lunde, Arild Wilhelmsen, rådmann Kyrre Jordbakke og Per Edvind Bratteberg.