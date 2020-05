Agder Fengsel: - Vi kan få beskjed om oppstart når som helst

Fengselet i Mandal er så godt som operativt til å ta imot både innsatte og ansatte. Ledelsen avventer imidlertid grønt lys fra Direktoratet og Justisdepartementet for prøvestart. Vis mer Arkivfoto: Petter Emil Wikøren

Leder for Agder fengsel, Frank Tveiten Johansen forteller at intervjurunden for fengselsbetjenter i Mandal fengsel nå er unnagjort. Beskjeden om prøvestart kan tikke inn når som helst.