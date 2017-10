Stille etter stormen

LINDESNESREGIOEN Etter mange dager med ekstremvær, tittet sola endelig fram igjen torsdag morgen. Selv om gradestokken enkelte steder viste bare fire grader, så kunne sola glede folk.

– Dette var deilig, sier Marianne Gundersen.

Hun var på vei til jobb torsdag morgen, men tok seg god tid til å nyte været.

– Jeg elsker sol! Og da jeg så hvordan været var i morges, så beregnet jeg ekstra tid til å rusle langs elvepromenaden i Mandal. Jeg har brukt tid på å «blunde» mot sola, og kjenne varmen. Og nå har jeg knipset noen bilder med mobilen, så jeg har noen gode minner når høsten og vinteren virkelig setter inn, sier hun.

Hilde Wøhni Joakimsen

Fine temperaturer

– Nå er det bare å senke skuldrene etter uværet, og nyte de dagene som kommer, sier vakthavende vakthavende meteorolog Bjart Eriksen ved Meteorologisk Institutt.

Han kan melde om sol og fine temperaturer i dag og fredag.

– Det blir pent vær - men det kan kanskje dukke opp en spredt byge i dag - men den er ubetydelig, forteller Eriksen

Regn

– Fredag vil det bli hele 14 grader og sol. Lørdag blir det litt kjøligere. Jeg er faktisk litt usikker på hva vi skal melde til lørdag, men når jeg sjekker nærmere nå - så har jeg lyst til å si regn. Jeg tror nok vi satser på det, sier meteorologen.

– Været for søndagen er også usikkert. Men det lukter litt vestavind, og da blir det fint. Etter mandag blir det et værskifte, med sørøstlig vind. Det kjedelige gråværet, med andre ord, sier Bjart Eriksen, som legger til at fra tirsdag kommer regnet igjen.

– Nå har dere hatt mye regn, men det regnet som kommer i neste uke vil ikke bli så ille. Men det har potensial til bli bra godt og vått, avslutter vakthavende meteorolog Bjart Eriksen, ved Meteorologisk Institutt.