Politiloggen søndag 12. april

Dette er hendelsene fra natten i Agder politidistrikt.

SØGNE: Kl. 00.13: Melding om at en person har vært utsatt for vold på en adresse på Langenes. Vedkommende er kjørt sykehus med uavklarte skader. To personer er pågrepet i saken.