Årets første kvartalskonkurranse fra Fotoklubben

1 GULL –Julevask, Lindesnes fyr. Juryens kommentar: Dramatisk vinterstorm. "Gammelt motiv", men for oss - nytt standpunkt og perspektiv, og derfor en ny og annerledes fortelling. Den mørke forgrunnen rammer inn bildet, samtidig som den forsterker fortellingen om uvær. Flott blikkfang i det røde, og også det andre tårnet kommer godt frem. det hvite uværsdrevet i mellomgrunnen og rundt tårnene forsterker fortellingen. Flott lys, nydelig struktur i fjellet foran fyret. På grensen til litt for mørkt i forgrunnen, her kunne det kanskje vært noe mer detaljer. Vignetteringen oppe i hjørnene skjemmer litt, men juryen har full forståelse hvis fotografen har benyttet den kraftig "solblender" for å beskytte linsen. 1/320 sek, bl. 4, 55mm, ISO 200

