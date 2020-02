Kjørte snekke i fylla to ganger - slipper fengsel

Illustrasjonsfoto Petter Emil Wikøren (arkivfoto)

To dager på rad ble han tatt for fyllekjøring i snekka, men mandalsmannen slipper unna fengsel.

Dommen mot mannen falt 4. februar i Kristiansand Tingrett etter at han erkjente straffskyld. Han stod tiltalt på to punkter for brudd på småbåtloven paragraf 33 - Alkoholpåvirkning av småbåtfører.