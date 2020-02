Åpner klubbkafé: – Fotball er kultur

Svein Soteland mener det er viktig for en fotballklubb å ha en sosial arena. Marianne Furuberg

Annenhver tirsdag åpner klubbhuset til MK for alle fotballinteresserte. – Det er viktig å ha et miljø også etter at beina slutter å krible, sier klubbansatt Svein Soteland.

Tirsdag 11.februar åpner klubben dørene til klubbhuset og inviterer alle store og små fotballinteresserte til klubbkafé.