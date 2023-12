Båtmessen Sjøen for Alle, som skulle finne sted på Telenor Arena første helg i mars neste år, er avlyst.

Landets mest tradisjonsrike messe skulle arrangeres for første gang siden før pandemien, men mandag opplyste arrangøren – bransjeorganisasjonen Norboat – at messen må avlyses nok en gang.

Det har vært gjort forsøk på å få liv i messen igjen hvert år etter at pandemien var overstått, men det har vist seg vanskelig.

Messen ble arrangert for aller første gang i 1956 og har siden 1967 vært et årlig arrangement, som etter hvert har etablert seg som selve startskuddet for den norske båtsesongen. Den ble sist gang arrangert i 2019.

Norboat opplyser at årsaken til avlysningen er at antall påmeldinger fra utstillere og antall solgte kvadratmeter ikke er tilstrekkelig til at de kan arrangere «en messe vi kan stå inne for».