Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i Moss tirsdag ettermiddag. Det får NTB opplyst fra Øst politidistrikt onsdag morgen. Mannen som ble skutt er svensk statsborger og kjent for norsk politi fra før. Politiet jakter på minst to gjerningspersoner etter det som fremstår som en målrettet handling.

Mannen er fløyet med helikopter til Ullevål sykehus. Skadeomfanget er fortsatt uavklart onsdag morgen. Den første meldingen om skytingen utenfor Mossehallen kom klokken 16.53.

(NTB)