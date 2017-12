Svak nedgang i arbeidsledigheten

LINDESNESREGIONEN Per 22. desember er det totalt 248 helt arbeidsledige i våre fem kommuner, viser ferske ledighetstall fra Nav Vest-Agder.

Det er tre færre enn ved utgangen av november, til tross for at Nav den gang regnet med at ledigheten ville stige i desember.

I Audnedal og Lindesnes steg ledigheten med henholdsvis 2 og 6 helt ledige i løpet av desember. Men i samtlige kommuner i Lindesnesregionen har det vært nedgang det siste året. I alt er det 82 færre arbeidsledige i desember 2017 enn på samme tidspunkt i fjor.

Til tross for økningen, har Audnedal med sine 1,2 prosent helt ledige fremdeles lavest arbeidsledighet i Vest-Agder fylke. Etterfulgt av Sirdal (1,5 prosent) og Åseral (1,6 prosent).

På den andre siden av skalaen finner vi Kristiansand og Søgne på topp. De to kommunene som skal slås sammen har begge 3,1 prosent helt arbeidsledige. Songdalen følger så med 3,0 prosent, foran Farsunds 2,8 prosent.

Kommune Antall helt ledige Andel av arb.styrken Åseral 8 (9) 1,6% (1,8%) Audnedal 11 (9) 1,2% (1%) Marnardal 20 (21) 1,7% (1,8%) Lindesnes 55 (49) 2,3% (2%) Mandal 154 (163) 2% (2,1%)

(Tall for november i parentes).

Kilde: Nav Vest-Agder

Stigning i fylket

Som ventet har det vært en liten oppgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder i desember. Det er nå 2496 helt ledige, 30 flere enn i november. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi forventet en oppgang i ledigheten i desember, det er normalt for årstiden. Men ser vi på det siste året har vi hatt en nedgang i ledigheten på 22 prosent. Det betyr at det er 685 færre ledige i fylket nå enn for ett år siden, og det er veldig bra, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund, i en pressemelding.

Flest ledige finner vi i bransjene industriarbeid, butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg.

Vest-Agders 2,7 prosent arbeidsledighet er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Det er femte høyest i landet. På topp er Rogaland med 3,2 prosent, etterfulgt av Aust-Agder med 3,0 prosent ledighet. Mens Østfold og Finnmark begge har en arbeidsledighet på 2,8 prosent.

Færre langtidsledige

Det er registrert 762 langtidsledige i fylket i desember. Det er 59 færre enn for ett år siden. – Langtidsledigheten er noe vi har hatt et sterkt fokus på i Nav i år, og det kommer vi til å fortsette med også i 2018, forteller Lund.

Nav venter at arbeidsledigheten vil fortsette å stige i januar.