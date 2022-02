– Dette er helt topp, og det er kjempebra at vi har flere scener i Mandal. Denne konkurrerer ikke nødvendigvis med noe annet, men med et nytt sted får enda flere oppleve konserter og ting som skjer, sier Lena Søvik, som har møtt opp på fredagens konsert.

Ved bordet er praten allerede i full gang, og det kommer stadig nye gjester som hilser og smiler.

Lindesnes avis skrev i januar om lavterskeltilbudet og den nye intimscenen Piren kulturrom.

Forventningsfulle gjester. Fra venstre: Geir Sjølingstad, Lena Søvik, Kai Skaar, Alf Willy Vestergren og Merja Stenroos. Foto: Elisabeth Seland

En slags protest

Alf Willy Vestergren har også møtt opp og ser frem til musikken. Vi spør ham om dette er en del av en protest mot Buen og debatten som har gått om kulturprioriteringer i byen.

– På en måte er det det, men akkurat i kveld er vi her bare for å få en fin opplevelse. Jeg er veldig imponert over hva Jan Rune og Åse Lill har fått til, sier han.

Rune Pedersen åpnet til applaus fra publikum. Foto: Elisabeth Seland

Ikke bare konserter

I baren har Åse Lill Kimestad, som også er med i jazzklubben, fått tittelen barsjef, og har med seg Jan Eriksen som assisterende barsjef.

– Dette er veldig spennende og gøy. Vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger. Disse lokalene egner seg både for konserter og andre arrangementer. Vi håper på fullt hus i dag, sier Kimestad.

Dick Eriksen har nettopp fått kjøpt seg noe i baren.

– Piren kulturrom har jo en fantastisk beliggenhet. Det er veldig morsomt å være med på åpningen. Lokalet er fantastisk. Det er ikke så stort, alt blir mer intimt og man kommer nært på artistene. I større lokaler er man mye mer avhengig av å fylle lokalene, sier Eriksen.

Åse Lill Kimestad og Jan Eriksen bak bardisken, og Dick Eriksen som kunde. Foto: Elisabeth Seland

Ni konserter booket

Jan Rune Pedersen er leder av jazzklubben, samt utbygger på Piren.

– Ja, nå åpner vi for første gang. Vi har plass til alt fra fem til tretti gjester, sier han.

Han forteller at mange av publikummerne er medlem i jazzklubben og er ofte å se på konsertene som arrangeres. På Piren kulturrom er det foreløpig booket ni konserter i år.

– Vi ønsker å være et tilbud til lokale artister som ikke tør å leie Buen. Her kan de komme uten å betale. Dette er lavterskel og her kan det også rigges for seminarer og kurs. Rigger vi om bordene kan det være plass til 60 til 70 personer, sier Pedersen.

Tonene fra «Christina Dahl trio» overtok, og kulturrommet var offisielt åpnet.