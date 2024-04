– For oss gartnere er dette den beste tiden vi vet. Alt begynner å spire og gro, og vi får holde på med det vi liker best og har interesse for.

Gartner Hilde Karin Hansen er ikke i tvil om hvilken tid på året hun trives best på jobb. Hun er leder for Lindesnes kommunes avdeling vei og grønt og er for tiden travelt opptatt i drivhuset på Doneheia, sammen med kollega Mona Bjørnstøl Thomsen.

Det er de som forbereder, planter og steller alle blomsterbed og parkområder til kommunen, sammen med Per Ivar Bentsen fra gamle Lindesnes og Bjørn Sandberg i gamle Marnardal kommuner.

– Å så i drivhuset, grave i jorda, plante og stelle. Det er travelt, men gøy, er de to gartnerne enige om.

Sånn ser de ut i midten av april, de store blomsterkulene som skal plasseres ved Alti i Brokrysset. Om noen uker skal hengepetuniaen fylle kulene med fargerike blomster. Foto: Trine M. Vasby

Vi ser det for oss

Planlegging av bedene og bestilling av planter skjer rundt nyttår. Noe sår de også selv, særlig det som skal i Andorsenhagen, der den gamle hagen ble gjenskapt for noen år siden. De gule lupinene der blir klippet ned og frøene tatt vare på.

De prøver å forandre litt fra år til år, ut fra hva som var mest vellykket året før. De planlegger farger og høyder. Lave blomster skal selvfølgelig ytterst og foran de som er høyere.

– Planen for hvordan alt skal se ut finnes bare her, sier Hilde Karin Hansen med et lunt smil og peker på eget hode.

Foreløpig liten, men den skal gi stor glede – om en stund. Foto: Trine M. Vasby

7000 planter skal ut i gater og på torg i Mandal, Vigeland, Spangereid og Marnardal. De starter å plante ut i begynnelsen av juni. Det er også da de kommer med blomsterkasser og blomsterbøtter.

– Først vil vi glede oss over tulipanene og påskeliljene, sier Hansen.

Gartner Mona Bjørnstøl Thomsen i så-rommet. – Det er her babyene våre er, sier hun og letter forsiktig på lokket til noen små spirer. Foto: Trine M. Vasby

Georginer til omsorgssentrene

Det er ikke tilfeldig hva som plantes hvor.

Georginer, for eksempel, setter de gjerne i bed ved omsorgssentrene. Det er klassiske blomster, gjerne i sterke farger, og som mange eldre kjenner igjen og har et forhold til.

Georginer som kommer til å gi mye blomsterglede ved omsorgssentrene. Foto: Trine M. Vasby

– Dessuten blomstrer de lenge og er fine å klippe inn, så de kan pynte opp i fellesrom, forteller gartneren.

Der de vet at det ferdes rådyr, planter de sorter som dyrene ikke liker, for eksempel ageratum og plectranthus. Der settes det heller ikke tulipaner. Risøbank er et sånt sted.

Plectranthus, eller møllplante, drives fram i kommunens drivhus på Doneheia. De er ikke rådyrmat. Foto: Trine M. Vasby

Tips fra gartneren

En av mange potter med flittiglise er kommet med sin første blomst. For at sommerblomster skal bli kraftige og tette fra bunnen, må de knipes.

Foreløpig den eneste flittiglise med blomst. Foto: Trine M. Vasby

– Det er viktig å knipe så mye at du også får med frøkapselen. Folk må også huske at sommerblomster skal gjødsles. Vi gjødsler hver uke i bedene, forteller Hansen.

Sommerblomster skal knipes, og særlig de første, for at planten skal bli robust og tett fra bunnen. Foto: Trine M. Vasby

Stor kommune

Etter sammenslåingen i 2020, har kommunen blitt adskillig større og veldig langstrakt, så de kommunale gartnerne har hverken penger eller folk til å ha blomster alle steder.

– Men vi er så heldige at dugnadsånden i kommunen er stor, så mange plasser planter de og pynter selv. Næringslivet er også blitt flinke til å sponse, forteller gartneren.