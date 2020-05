Tiltalt for innbrudd i Mandal sentrum

Vis mer

Innbruddet skal ha skjedd en gang mellom desember i fjor og januar i år.

En mann i 40-årene er tiltalt for å brutt seg inn i et fritidshus i Mandal en gang mellom desember i fjor og januar i år. Han skal ha brutt opp et vindu for å komme seg inn i boligen.