Økte omsetningen med 8,3 millioner

Eierne av SørMek AS, Kjell Ivar Erland og Rune Vetås økte omsetningen med 8,3 millioner i 2019. Vis mer Kristian van Pelt

I 2019 omsatte SørMek AS for over 37 millioner kroner, og har dermed doblet salgsinntektene på fem år. Daglig leder Kjell Ivar Erland spår en lys fremtid.