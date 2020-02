Gikk videre i Idol

Keth Andersen (18) Endre Forbord/TV 2

Keth Andersen (18) fra Marnardal gikk videre fra audition i Idol.

18-åringen møtte opp på programmets audition i Trondheim.

Andersen stilte opp med sin egen gitar som hun spilte på og framførte sin versjon av Katy Perry-låten «The One That Got Away».