– Ikke sammenheng mellom de to smittetilfellene

Kommuneoverlege i Lindesnes kommune, Viggo Lütcherath, forteller at de jobber med de to smittetilfellene. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath sier at de to smittetilfellene er importsmitte, men at de ikke har tilknytning til hverandre.