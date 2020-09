Tiltalt for å ha stjålet bil i Mandal

En mann i 40-årene fra Rogaland er tiltalt for å ha stjålet en bil i Mandal i fjor.

Lørdag 17. august cirka klokken 03.30 skal mannen ha brutt seg inn i Kjøkkensenteret Mandal sine lokaler ved å ha knust et vindu.

Der skal mannen ha tatt bilnøkkelen til en bil som tilhørte bedriften. Deretter skal han ha kjørt avgårde med bilen.

På bakgrunn av dette er mannen tiltalt for brudd på straffelovens paragrafer 321 og 342 tredje ledd. For å ha tatt en gjenstand som tilhører noen andre, og for å ha tatt og brukt en motorvogn.

Saken er berammet i Kristiansand tingrett 1. september.

