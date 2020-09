Den første Villmarksfestivalen vellykket – starter planleggingen for neste år

Kirsti Drewsen og Kjell Andersen solgte blant annet saueskinn, varer produsert av saueskinn, kniver, kikkerter, sokker og votter på Villmarkfestivalen i Åseral. Vis mer Privat

Forrige helg ble Sørlandets Villmarksfestival arrangert for første gang. Ifølge prosjektleder Per Thunstad skal festivalen ha vært så vellykket at de allerede har startet planleggingen for neste år.