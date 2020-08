Mitt fristed: – Etter at jeg har syklet får jeg god samvittighet

På treningstur før Lindesnes-Nordkapp. Her er syklistene på vei over Brokke-Suleskarveien. I bakgrunnen er Runar Skuggevik, Øyvind Reiten, Rune Rørvik, Helge Sortland og Olav Birkeland. Vis mer Privat

Et fristed trenger ikke å være et faktisk sted. For Ove Fuglestveit er han på sitt fristed idet han setter seg på sykkelsetet.