Møtes for å redde næringslivet

Slik ser det ut når Lindesnes kommunes ad hoc-gruppe møtes for å diskutere tiltak i koronakrisen. Vis mer Janne Fardal Kristoffersen

Den nye ad hoc-gruppen i Lindesnes kommune skal jobbe raskt for hjelpende tiltak både for innbyggerne og næringslivet under koronakrisen. Det sier gruppens leder Janne Fardal Kristoffersen (H).