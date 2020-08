Fem barn med positiv koronatest i Lindesnes

Søndag 16. august kom beskjeden om at fem barn har testet positivt på koronaviruset i Lindesnes kommune.

Det skriver kommunen i en pressemelding.

De siste dagene har det oppstått koronasmitte i kommunen som kan spores tilbake til to familier. Alle i disse familiene er testet, uavhengig av symptomer. Resultatet av denne testingen er at fem barn har testet positivt. Disse er tilsynelatende friske og symptomfrie, ifølge pressemeldingen. Et av barna er under 10 år og fire av barna er under 19 år.

Kommunen melder at det er trygt for barna i kommunen å komme på skolen mandag. De smittede barna har vært i karantene siden de kom hjem fra utenlandsreiser og er nå isolert, som følge av de positive testene.

Ifølge pressemeldingen regnes smitten som importsmitte fra et europeisk land som ikke er evaluert til en fargekode.

Det totale antallet på personer med positiv koronatest i Lindesnes siden pandemiutbruddet i mars er nå oppe i 24. Fra de to familiene som ble rammet av smitte i august, er det tolv smittede personer. Fem i den ene, og syv i den andre familien.

– Når det gjelder disse to familiene er de godt kartlagt. Vi frykter ikke flere smittede ellers i kommunen. Det er ingenting som tyder på at det er smitte i kommunen ut over de to familiene, forteller kommuneoverlege Viggo Lütcherath i Lindesnes kommune.

Alle i de to familiene er nå testet, og et nytt positivt testresultat fra disse vil i så fall komme dersom de som ikke har symptomer, blir syke. Hvis dette ikke skjer, kommer kommunen ikke til å gjennomføre flere tester av familiene.

– Kan det bli strengere smittevernregler i kommunen på grunn av dette?

– Nei, ikke på grunn av disse tilfellene. På generell basis har vi ikke noen grunn til å tro at det er mer smitte i Lindesnes enn hvilket som helst annet sted i landet. Det er ikke noen smittekilde som ligger der og sprer virus hos oss, som vi er kjent med.

Lütcherath mener kommunen har kontroll på situasjonen. Han oppfordrer nå alle innbyggere til å ha kontroll over egen omgang med smittevern. Folk må holde én meters avstand, vaske hendene og sprite seg.

– Hvor «rødt» er Lindesnes kommune nå?

– Definisjonen på et «rødt land» er mer enn 20 tilfeller per 100 000 innbyggere på 14 dager. Nå har vi 12 positive tester på én uke på 23 000 innbyggere, så vi ligger ganske godt over det. Men vi er en altfor liten populasjon til å benytte oss av denne statistikken.

Saken oppdateres.