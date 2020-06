Per Birkeland (t.v.) sa at halvparten av den store parkeringsplassen på Sanden vil forsvinne dersom det skal anlegges grøntområde på denne siden av bygget. Plasser som i dag brukes av kunder til tilbudsenteret og treningssenteret. Videre fra venstre: Utvalgsleder John Øyslebø, arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl, Glenn Anderson, Inga Fjeldsgaard og Per Eivind Bratteberg.

Vis mer