Læring på naturlig vis

Nicolai Noddeland Pedersen (5) var stolt da han fisk fisk på første forsøk. Privat

For mye plast i havet. Du er aldri for liten til å gjøre noe stort. Norlandia Valle gård friluftsbarnehage har brukt en hel uke med temaet «liv under vann».

Forrige uke hadde alle Norlandias barnehager i Norden en Quest-uke. Utgangspunktet var FN’s 17 bærekraftsmål hvor vi i Norlandia Valle gård friluftsbarnehage valgte nummer 14: Liv under vann.