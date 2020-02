Har solgt fiskekort for 400.000 kroner på en dag

Lørdag åpnet salget av fiskekort i Mandalselva. Første dagen selges det fiskekort for rundt 400.000 kroner. Denne laksen veide 6,8 kg og ble tatt helt i starten av juni i 2019. Petter Emil Wikøren (arkiv)

Lørdag startet salget av fiskekort i Mandalselva. Rundt ti prosent av årsomsetningen går ut første dagen, det vil si 400.000 kroner.

– Det har vært ganske normalt salg. Vi har ikke full oversikt over alle sonene, men rundt ti prosent av årsomsetningen går ut første dagen. Det vil si at det er solgt fiskekort for 400.