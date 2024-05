Under årets EM-sluttspill i fotball for menn i Tyskland skal dommerne kun dele informasjon om avgjørende beslutninger med lagets kapteiner.

Det er dommerdirektøren i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Roberto Rosetti, som skriver dette i et åpent brev foran europamesterskapet som starter i midten av juni.

Brevet ble publisert på Uefas nettsted tirsdag.

Hensikten med at kommunikasjonen kun skal foregå mellom dommerkvartetten og kapteinene, er å beskytte fotballens egenart under mesterskapet.

I brevet skriver Rosetti at det ikke er enkelt å være dommer i den moderne fotballen. En hoveddommer tar mellom 200 og 250 avgjørelser i løpet av en kamp. I gjennomsnitt tar det 22 sekunder mellom hver beslutning. Noen ganger skjer dette i kontroversielle situasjoner under stort press, samtidig som dette kan bevitnes av fans, tilskuere og TV-publikummere fra en rekke ulike vinkler.

Sterke personligheter

Dommersjefen skriver at de ønsker seg dommere med en sterk personlighet som er i stand til å fatte upopulære avgjørelser, samtidig som Uefa ønsker at dommerne skal være mer åpne og som kan forklare hvorfor avgjørelsen ble som den ble.

– De mottar mye informasjon gjennom den videoassisterte dommeren (VAR), og vi er klare til å dele mer informasjon til spillere og trenere for å hjelpe dem til å forstå hvorfor avgjørelsen er fattet, skriver Roberto Rosetti.

Rosetti legger til at det er umulig å forklare en avgjørelse til opp til 22 spillere som oppsøker deg.

– Det kan lede til at kommunikasjonen bryter sammen, og at dette fine spillet blir seende stygt ut. Alle er enige om det er ødeleggende for fotballens image, skriver Rosetti.

Umulig

Uefas dommersjef skriver at det uansett kommunikasjonsform vil være situasjoner som blir debattert, og at dommeren er nødt til å informere for å opprettholde status quo.

– Den enkle måten å gjøre dette er å sørge for at lagene får beskjed om at det bare er kapteinen som kan snakke med dommeren. Vi ber kapteinen om å sørge for at de øvrige spillerne ikke samler seg rundt dommeren. På denne måten blir det informert på en respektfull måte hvorfor det ble dømt som det ble dømt.

Spillere som ikke respekterer at det bare er kapteinen som får lov til å ta kontakt med dommeren, blir tildelt et gult kort.

– Denne konstruktive kommunikasjonsformen vil føre til at alle tjener på de og slik kunne bidra til å bevare den positive arven til sporten som vi alle elsker, konkluderer Roberto Rosetti.