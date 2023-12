En tysk turist ble drept og to andre såret i et kniv- og hammerangrep i Paris i går kveld. Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» før han ble pågrepet. Mannen sa under pågripelsen at han så seg lei på at muslimer drepes i Afghanistan og de palestinske områdene, og at han ikke liker det som skjer på Gazastripen. Tidligere i går ble det holdt en propalestinsk demonstrasjon i Paris.

Politiet sa i natt at de etterforsker saken som terrorisme. Den pågrepne mannen ble født i 1997 i Frankrike, er fransk statsborger, og har iransk opprinnelse. Han har ifølge politiet psykiske lidelser og er kjent for radikal islamisme. I 2016 ble han dømt til fire års fengsel for planlegging av et angrep.

