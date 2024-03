Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen har anmeldt flere politifolk og jurister for lovbrudd under etterforskningen av ham. Foto: Javad Parsa / NTB

Narkodømte Eirik Jensen har anmeldt politifolk og jurister for ulovligheter knyttet til sin sak. Nå vil Riksadvokaten ha Spesialenheten til å se på sakene.

Riksadvokaten ber Justisdepartementet oppnevne en settesjef for Spesialenheten for politisaker, slik at de tre anmeldelsene som ikke er påtalemessig avgjort, blir vurdert, ifølge Dagbladet.

* To politiadvokater og to statsadvokater er anmeldt for å ha bidratt til ulovlig metodebruk og for å ha inngått en ulovlig avtale med en politiinformant.

* En politioverbetjent er anmeldt for fire ulovlige provokasjoner.

* Den siste anmeldelsen gjelder førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim, som var en aktorene i straffesaken mot Jensen. Han beskyldes for mangelfull påtalekontroll av politiets metodebruk.

Bekrefter at de ber om settesjef

Førstestatsadvokat Guri Lenth hos Riksadvokaten bekrefter overfor avisen at det er anmodet om settesjef for Spesialenheten, dels fordi enheten er inhabil, og for øvrig fordi sakene bør ses i sammenheng.

– Vi er ikke kjent med om departementet har oppnevnt settesjef, og heller ikke om det i så fall er åpnet etterforskning, sier hun til avisen.

Hun viser til at det er departementet og ikke riksadvokatembetet som tar den formelle avgjørelsen om etterforskning.

Henlagte anmeldelser

Eirik Jensen skal ha sendt flere titalls henvendelser til Riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker med påstand om at det er gjort en rekke ulovligheter under etterforskningen mot ham. De fleste av anmeldelsene er blitt henlagt, begrunnet med at det ikke er rimelig grunn til å iverksette etterforskning.