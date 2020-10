Fare for storstreik av fastleger: Ikke like hardt rammet i Lindesnes

Fastlege og tillitsvalgt Torgeir Hagestad mener at legene i Lindesnes ikke har like avskrekkende arbeidsmengde på legekontoret som andre steder i landet. Vis mer Maja Hagen Torjussen

Legene i landet mener arbeidsbelastningen for fastlegene blir for stor når legevaktene kommer på toppen av den normale arbeidstiden, men i Lindesnes er ikke dette problemet like stort.