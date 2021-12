På grunn av det store trykket på koronatelefonen har kommunen nå fått et system der du selv kan gå inn og registrere smitte.

Dersom du har fått påvist smitte med en hjemmetest kan du registrere deg selv på den nye nettsiden, opplyser Lindesnes kommune på sine nettsider onsdag ettermiddag.

Dette er et tiltak for å unngå telefonkø og for å bidra i smittesporingsarbeidet.

– Du registrerer deg på nett med sikker identifikasjon. Du kan registrere både deg selv og andre. Registreringen går rett til kommunens smittesporere. De ringer deg med informasjon så snart de har mulighet på det nummeret du har oppgitt i registreringen, skriver kommunen.