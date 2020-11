Ny kreftkoordinator i Lindesnes kommune: – Stillingen er etterlengtet

Kirsti Margrethe Mushom Friis er den nye kreftkoordinatoren i Lindesnes kommune. Hun håper rollen kan føre til at kreftpasienter føler mer trygghet i sitt sykdomsforløp. Vis mer Karoline Johannessen Litland

Kirsti Margrethe Mushom Friis (40) tiltrer som kreftkoordinator for Lindesnes kommune i mars neste år. Hun håper at stillingen bidrar til at kreftpasienter føler mer trygghet i sykdomsforløpet sitt.