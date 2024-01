For å få bort snøen i sentrum åpner kommunen for gratis parkering. Det skriver de på sin nettside tirsdag.

«Mandal parkering har åpnet for gratis parkering for berørte husstander, slik at bilene kan flyttes bort fra gatene og ikke er til hinder for snøryddingen», står det i informasjonen.

Lindesnes kommune har sendt tekstmelding til de aktuelle husstandene som blir tilbudt gratis parkering.

Kommunen opplyser at det ikke er plass til snøen som blir måket bort i sentrum. Fra tirsdag kveld og utover natten er planen å kjøre bort snøen og dumpe den i sjøen på Piren.

Dette arbeidet vil starte i Øvrebyen, Store Elvegate, fra brokrysset til Skåreodden, med tilhørende sidegater. I morgen kjøres det bort snø fra gågata og mot Furulunden skole.

Lindesnes avis var tirsdag ettermiddag i Øvrebyen der flere av naboene jobbet for å frigjøre snømengdene for brøytemannskapene.