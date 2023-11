Like før klokken 06.00 meldte politiet i Agder at et kjøretøy hadde kjørt av veien ved Breland. Kun én person skal ha vært involvert.

Føreren ble sjekket av ambulansen og vurdert uskadd.

– Fremstår beruset, fremstilles for utvidet prøve, opplyser politiets operasjonsleder Tom Einar Gausdal.

Bilberger ble ringt og politiet oppretter sak på hendelsen.