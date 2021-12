Ny forskning fra Universitetet i Agder viser at fattige har høyere moral enn rike, både mellom enkeltmennesker og på nasjonalt nivå.

– De som lever i fattigdom er sannsynligvis mer avhengig av andre mennesker. Kanskje er de også mer følsomme overfor sine sosiale omgivelser. Om en fattig person gjør noe vennlig for en annen, kan mottakeren være mer tilbøyelig til å gi noe tilbake, sier Tobias Otterbring, professor ved Universitetet i Agder (UiA), i en pressemelding.

Han har, sammen med tre kolleger fra Aarhus Universitet i Danmark og med prosjektleder Christian T. Elbæk, analysert tall hentet fra over 46.000 deltakere i 67 ulike land. Forskningen er en del av det internasjonale prosjektet ICSMP, som ser på sosial- og moralppsykologien rundt Covid-19.

Otterbring forteller at tidligere forskning på dette feltet har spriket.

– Derfor ble vi overrasket, sier han.

Gir mer

Forskningen viste at lavere sosioøkonomisk status hadde sammenheng med mer moralske holdninger og oppførsel. Dette gjaldt både på individnivå og på nasjonalt nivå. Enkeltmennesker som hadde vokst opp under ressursknappe forhold hadde en sterkere moralsk identitet sammenliknet med andre, viste tallene.

Blant annet kom det frem at de som var oppvokst fattigere hadde større sannsynlighet for å gi penger til veldedige formål. De la også større vekt på samarbeid enn dem som hadde vokst opp med flere ressurser.

De som deltok i undersøkelsen fikk diverse påstander de skulle svare på en skala fra en til ti. Dette kunne være «Det ville føles bra å være en person som har disse egenskapene», hvor egenskaper som omsorgsfull, rettferdig, vennlig, sjenerøs, hjelpsom, hardtarbeidende, ærlig og snill.

Fattige mer avhengig av andre

Otterbring tror årsaken bak resultatene kan være at de som lever i fattigdom mest sannsynlig er mer avhengig av andre, mens de som er rikere kanskje tenker at de klarer seg på egenhånd.

– Dette kan være til refleksjon for oss som lever godt i Norge. Kanskje kan våre resultater inspirere dem med høy sosioøkonomisk status til å tenke mer på dem utenfor vennskaps- eller familiekretsen og handle deretter, sier forskeren.

Han understreker at sammenhengen i tallene er «svak, men betydningsfull».

– Vi fant denne sammenhengen selv om vi kontrollerte for variabler. Vi kan tenke oss at selv om bare en liten del av menneskenes moral kan forklares ut fra den sosioøkonomiske statusen deres, vil det ha store konsekvenser om det skulle gjelde for hele verden, sier Otterbring.