En annerledes start for førsteklassingene: – En spesiell dag

– Jeg har fått nye sko, men de er blitt litt skitne under. Se de blinker også, sier Silas Sebastian Korsmo (6) som gleder seg til å begynne på skolen. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

Mandag 17. august var det første skoledag for elevene på Frøysland skole. For årets førsteklassinger ble det et annerledes møte med skolehverdagen da de måtte si ha det til sine foreldre ute i skolegården.