Lindesnes avis har snakket med flere virksomheter i kommunen. Ingen svarer ja på spørsmålet om de har tenkt å tilbakebetale koronastøtten. Oppe fra venstre: Tor Magne Fredriksen, daglig leder i Sør Import AS, Rune Borgen, daglig leder i Sørlandsreklame AS og Finn Erik Støle, daglig leder hos Arne Damman AS. Nede fra venstre: Sverre Tom Langseth, daglig leder i Tredal AS, Arild Ariansen, daglig leder i Scanmudring AS, Anne Rachel Lohne-Bø, styreleder for Sanden treningssenter og Karl Richard Dybvik, daglig leder i Ekstralys.

