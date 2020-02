Fremtiden til G-sport er landet

Fremtiden til G-sport har vært noe usikker etter at det ble kjent at Gresvig-konsernet slo seg konkurs tidligere i år. Jens Saanum Bessesen

Eier av sportskjeden Sport1 kjøper opp store deler av Gresvigboet. Dagens G-sport-butikker fortsetter som Intersport.

Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS har i dag inngått en avtale med konkursboet etter Gresvig om å erverve store deler av eiendelene i boet.