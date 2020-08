Ryddet gjestehavna etter forrige ukes uvær

Fungerende havnefogd Petter Thilesen og havnevert Thomas Andersen har ryddet opp i gjestehavnen siden klokken 08.00 mandag morgen. Vis mer Maja Hagen Torjussen

I forrige uke måtte strendene ryddes for naturavfall etter onsdagens uvær. Mandag ble gjestehavnen ryddet for kvister, avfall og busker for å være klar til å ta imot helgens båtturister.