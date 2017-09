LINDESNES Ved utgangen av september er det 267 helt arbeidsledige i kommunene i Lindesnesregionen. Det er 42 færre enn ved utgangen av august, og 57 færre enn på samme tid i fjor, viser ferske ledighetstall fra Nav Vest-Agder.

Marnardal stiger

I alle kommunene, bortsett fra Marnardal, er det nedgang i antallet helt ledige. Mandal har fått 30 færre, men størst i forhold til arbeidsstyrken er nedgangen i Lindesnes. Der er det blitt 13 færre ledige, eller en nedgang på 0,5 prosentpoeng.

Med siste måneds nedgang til 1,0 prosent, deler Audnedal «tittelen» lavest i fylket med Sirdal, mens Åseral er på tredjeplass med 1,2 prosent.

Høyest i Vest-Agder er ledigheten i Songdalen, som har 3,5 prosent helt ledige, foran Kristiansands 3,4 og Søgne med 3,3 prosent.

Helt arbeidsledige i Lindesnesregionen

(august-tallene i parentes)

Kommune Antall helt ledige Andel av arb.styrken Åseral 6 (8) 1,2% (1,6%) Audnedal 9 (10) 1% (1,1%) Marnardal 32 (28) 2,7% (2,4%) Lindesnes 54 (67) 2,2% (2,7%) Mandal 166 (196) 2,2% (2,6%)

Kilde: Nav Vest-Agder

Nedgang også i fylket

Også for fylket som helhet er det nedgang. 2728 helt ledige er 259 færre enn ved utgangen av august.

– Det er gledelig å se at ledigheten i Vest-Agder fortsetter å falle. Sammenlikner vi med for ett år siden har det vært en nedgang på 15 prosent i ledigheten. Det betyr at det er 475 færre ledige nå enn på samme tid i 2016. Det er en fin utvikling, sier avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder, Per Lund, i en pressemelding.

Vest-Agders ledighet på 2,9 prosent er 0,4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Rogaland (3,4%) og Aust-Agder (3,1%) har høyest ledighet i landet for øyeblikket.

Nav forventer at ledigheten vil fortsette å synke utover høsten.