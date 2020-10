Sju av ti irriterer seg over lusekjøring

Mange irriterer seg over lusekjørere i trafikken. Vis mer Karoline Johannessen Litland (illustrasjonsfoto)

Sju av ti bilister i gamle Vest-Agder sier at de har opplevd farlige situasjoner i trafikken i forbindelse med at andre bilister kjører under fartsgrensen.