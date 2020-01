– Dette er ikke sunn økonomi

Kjetil Windsland (Frp) mener det ikke er sunn økonomi å kjøre maks eiendomsskatt i kommunen. Han ville tydeliggjøre i kommuneplanens samfunnsdel at kommunen ønsker å fjerne eiendomsskatten. Marianne Furuberg

Under behandling av kommuneplanens samfunnsdel for 2020–2032 mente Frp at det måtte konkretiseres at kommunen ønsker å bli kvitt eiendomsskatten.

Tirsdag behandlet politikerne i utvalg for plan og samfunnsutvikling kommuneplanens samfunnsdel for 2020–2032. Dette er en overordnet plan som all kommunal planlegging skal ta utgangspunkt i.