Viste fingeren til UP

Det var ikke alle som var like glad for at Utrykningspolitiet (UP) holdt fartskontroll fredag formiddag.

En person ble nemlig anmeldt for å ha forulempet patruljen, etter å ha vist UP fingeren.

To fartssyndere ble knepet under fartskontrollen i 60-sonen på E 39 ved Mones i Mandal.