Flere store selskaper varsler prishopp for nettleia i 2024. Det betyr at strømregningen din blir høyere.

Nettleia – avgiften du betaler for å bruke strømettet – økte med over 20 prosent i fjor. Nå skrus nettleia ytterligere opp, melder Klassekampen.

Nå varsler flere store selskaper prisbyks igjen. Tensio, som leverer strøm til omtrent en halv million mennesker i Trøndelag, økte nettleia 1. januar med 15 til 20 prosent. De anslår at det betyr at strømregninga for folk i leilighet i snitt øker med 1350 kroner, og med 2500 for dem som har enebolig.

Elvia, landets største nettselskap, har foreløpig ikke sendt varsel om økning, men kommunikasjonssjef Morten Schau sier det er sannsynlig at det skjer i løpet av året.