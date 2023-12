- Vi opplever nå et høyt sykefravær blant ansatte grunnet influensa og covid. Dette kombinert med mange pasienter på sykehusene våre gjør at vi nå innfører noen smitteverntiltak ved hele Sørlandet sykehus, sier fagdirektør Susanne Hernes i en pressemelding.

Dette betyr at munnbind og håndsprit skal stå lett tilgjengelig for bruk – både for ansatte og besøkende.

Besøkende med luftveissykdom oppfordres til å holde seg hjemme. Ved nødvendig besøk, skal det brukes munnbind.

Det innføres en begrensning på to personer til samme pasient av gangen.

– Dette gjør vi for i best mulig grad beskytte egne ansatte og inneliggende pasienter mot mulig smitte, og håper på forståelse for det, sier Hernes.